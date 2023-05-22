أطباء: الحمل لا يتعارض مع أمراض الأمعاء المزمنة

أفاد أطباء في الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي بأن الحمل لا يتعارض مع أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة مثل داء كرون التهاب القولون التقرحي.

وأوضحوا أنه ينبغي على المرأة المصابة بأحد أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة محاولة الحمل خلال المرحلة الخالية من المتاعب المصاحبة للمرض مثل تقلصات البطن الشديدة والإسهال والإرهاق الشديد؛ إذ تكون فرصة حدوث الحمل من دون مشكلات كبيرة خلال هذه الفترة.

وأضاف أطباء الجمعية أن مدة المرحلة الخالية من المتاعب المصاحبة للمرض تختلف من امرأة لأخرى، وكذلك الحال بالنسبة للنوبات المرضية.

وأشارت الجمعية إلى أنه يمكن للمرأة الحامل الاستمرار في تناول الكثير من الأدوية المعالجة للمرض، ولكن ليس كلها. لذا يتعين على المرأة التحدث مع طبيبها المعالج بهذا الشأن.