إرشادات مهمة لاختيار مكان لعب آمن لطفلك

قدم خبراء مؤسسة ديكرا للفحص الفني الألمانية بعض النصائح المفيدة لاختيار مناطق لعب آمنة للأطفال، حتى لا تشكل في النهاية خطراً عليهم بدلاً من المتعة وممارسة الرياضة.

وأوضح خبراء المؤسسة الألمانية أنه يلزم في البداية التحقق من خلو ملعب الأطفال بشكل خاص من أي عيوب قد تُشكل خطراً عليهم أثناء اللعب أو تعرضهم للإصابة.

ومن ضمن العوامل المهمة أيضاً توافر إجراءات السلامة، التي تناسب كل لعبة، إذ يتعين على الآباء التحقق من نوعية أرضية الملعب، وتغطيتها بالشكل المناسب، مثل الرمال أو الحشائش أو نشارة الأخشاب.

إضافة إلى أن مكان اللعب، يجب أن يبتعد عن الطريق، خصوصاً الطرق التي تنتشر عليه حركة المرور السريع، مع تحديد الملعب بسور أو أي نطاق يتعرف الطفل أثناء اللعب من خلاله على أنه قد غادر الملعب.

وفي النهاية، يجب الانتباه إلى أن الطفل قد ارتدى الملابس المناسبة للعبة، وخلع خوذة الدراجة أثناء استخدام أجهزة اللعب، كما أن القلائد والأوشحة قد تعلق بالألعاب والتجهيزات أثناء اللعب، وتؤدي إلى إصابات خطرة.

يجب الانتباه إلى أن الطفل قد ارتدى الملابس المناسبة للعبة، وخلع خوذة الدراجة أثناء استخدام أجهزة اللعب.