المشي في الهواء الطلق مفيد للصحة والذاكرة

أوضحت دراسة أجريت في جامعة فيكتوريا الكندية أن النشاط البدني وأداء التمارين الرياضية في الهواء الطلق له تأثير إيجابي بعيد المدى على الصحة والانتباه والذاكرة.

وفحص الباحثون مجموعة من المشاركين، يبلغ متوسط أعمارهم 21 عاماً، لمعرفة كيف يؤثر المشي لمسافات قصيرة في الهواء الطلق، وفي صالات اللياقة البدنية المغطاة، على الأداء المعرفي، وتم الاعتماد على تخطيط كهربية الدماغ، واختبارات نفسية خاصة لفحص الانتباه والقدرات المعرفية. ووجد الباحثون أن مكان أداء التمارين الرياضية يؤثر بشكل كبير في فعالية النشاط البدني والنتائج المرجوة للإدراك المعرفي، إذ أظهر المشاركون الذين ساروا لمدة 15 دقيقة في الهواء الطلق تحسناً في الأداء، وفي الاستجابات العصبية المرتبطة بالحدث، ومن ثم ظهر تحسن في الانتباه والذاكرة مقارنة بأقرانهم، الذين قاموا بأداء التمارين الرياضية في أماكن مغلقة وفي صالات اللياقة البدنية.