6 نصائح لبشرة آمنة

مع الاستعداد لقرب حلول فصل الصيف، وما يحمله من دعوات لا يمكن تفويتها لارتياد البحر والسباحة والتنزّه على الشاطئ والسفر، وممارسة كثير من الأنشطة الممتعة، ينبغي الالتفات إلى كيفية العناية ببشرتنا، خصوصاً مع رغبة الكثيرين في «التشمّس»، أي الاستلقاء والتنزّه تحت أشعة الشمس لإكساب البشرة اللون البرونزي الجميل أو السمرة المرغوب فيها، أو ما يُعرف بـ«التان».

والتعرّض لأشعة الشمس يرفع من نسبة هورمون السعادة «السيروتونين»، كما يرفع من نسبة فيتامين «د» المهم جداً للصحة ولقوة ومتانة العظام والأسنان والشعر والأظافر، إنما من الضروري في المقابل أن نتذكر أن لعملية التشمس أو «التان» بعض المخاطر التي ننصح بتجنّبها. من هذا المنطلق، يقدّم الدكتور ماهر الأحدب، ست نصائح للحصول على لون برونزي جذاب، بكل أمان:

الشمس ترفع نسبة هورمون السعادة «السيروتونين»، كما ترفع نسبة فيتامين «د» المهم جداً للصحة.

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