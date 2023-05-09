وصفة «بِكر» تمنح البشرة والشعر ملمساً مخملياً

وصف خبراء، زيت الخروع بأنه يعد بمثابة إكسير جمال للبشرة والشعر والحواجب والرموش والأظافر؛ إذ يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات، كما أنه غني بفيتامين E، والأحماض الدهنية الأساسية. وأوضحت مجلة Instyle المعنية بالصحة والجمال أن زيت الخروع يساعد في الحصول على بشرة نقية تشع شباباً وحيوية، إذ يحارب التجاعيد والشوائب والبقع العمرية والندبات. كما يعمل على ترطيب البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين، ما يمنح البشرة ملمساً مخملياً ومظهراً مشدوداً.

ومن ناحية أخرى، يساعد زيت الخروع على نمو الشعر والحواجب، وزيادة كثافة الرموش وتقوية بنية الأظافر. وللاستفادة من كل هذه المزايا الجمالية، أوصت المجلة باستخدام زيت خروع بِكر ومعصور على البارد.

زيت الخروع يساعد أيضاً على نمو الشعر والحواجب وزيادة كثافة الرموش.