وفاة ماجد الفلاسي صاحب صوت "أم سعيد" في "فريج"

توفي فنان الإماراتي ماجد الفلاسي، أمس الأحد، عن عمر يناهز 33 عاماً، والذي عرفه الجمهور من خلال تأدية صوت شخصية "أم سعيد" في مسلسل الكرتون الإماراتي الشهير "فريج".

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفقيد، معربين عن حزنهم، وداعين له بالرحمة والمغفرة.

والفقيد من مواليد 1990، وبدأ مشواره الفني في عام 2006 عبر مشاركته في مسلسل "فريج" الذي حقق جماهيرية واسعة عند عرضه.