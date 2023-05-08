الصداع الطويل.. ناقوس خطر

أفادت مؤسسة المخ الألمانية بأن الصداع قد يشير إلى الإصابة بأمراض خطرة، مثل ارتفاع ضغط الدم، والتهابات في الرأس، ومشكلات في العين والجيوب الأنفية.

وأضافت أن الصداع قد ينذر أيضاً بالإصابة بورم في المخ، خصوصاً إذا كان مصحوباً بأعراض أخرى مثل التشنجات والشلل واضطرابات الرؤية والكلام.

وشددت المؤسسة على ضرورة استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الصداع، والخضوع للعلاج في الوقت المناسب، لاسيما إذا حدث على نحو مفاجئ، أو كان شديداً للغاية، أو استمر فترة طويلة، أو كان مصحوباً بالأعراض السابقة.