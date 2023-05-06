الزمرّد: حجر الحظ الملوَّن

الزمرّد هو حجر مواليد شهر مايو، الشهر الذي لطالما ارتبط بالسلام والسكون وروح التجدّد والبدايات الجديدة التي ترافق تبدّل المواسم. ويُعتبّر الزمرّد أندر بـ20 مرّة من الألماس الشفّاف، وقد ارتبط على مرّ العصور بالمزايا الشافية والجالبة للحظّ، سواء لعلاج لسعات الأفاعي أو استشراف المستقبل، كما يرمز إلى الأمل والتجدّد إذ يُشير لونه الأخضر الغني إلى انتهاء فصل الشتاء وانبعاث الحياة من جديد.

يُعتبَر الزمرّد من الأحجار الكريمة الملوّنة الثلاثة الكبرى، إلى جانب الياقوت والسافير، وقد تمتّع بمكانة مميّزة على مرّ العصور، فكان الحجر المفضّل لدى كليوبترا، كما كانت له مكانة مميّزة لدى المسيحيّين الأوائل والرومان وإمبراطورية المغول، إذ اعتقدوا بأنّ لونه الأخضر يرمز إلى الفردوس. كان الزمرّد الحجر الأحبّ إلى قلب نجمة هوليوود إليزابيث تايلور ولايزال حتّى اليوم الخيار المفضّل لدى النجمات على السجادة الحمراء، أمثال زوي كرافيتز وأنجلينا جولي وجيسيكا شاستين وصوفيا كارسون. تكوّن الزمرّد في باطن الأرض قبل 500 مليون سنة، فلا عجب في أنّه يتربّع على عرش الأحجار الكريمة وعادةً ما يُعتَبر أثمن من الألماس.

تُعتَبر Gemfields مرجعاً موثوقاً في مجال الزمرّد، إذ تملك الحصة الأكبر من منجم «كاجيم» في زامبيا، حيث تمّ استخراج أروع أحجار الزمرّد وأكبرها في العالم، منها كتلة Kafubu التي تمّ استخراجها أخيراً وتزن 37 كيلوغراماً. تمتلك Gemfields منجم كاجيم بالشراكة مع الحكومة المحلية، وتؤمن بأهميّة استخدام هذه الأحجار النفيسة بشفافية ومصداقية وشرعية.