غسل اليدين بالصابون.. درع وقاية للجهاز التنفسي

كشفت دراسة علمية - أجريت في بريطانيا - أن غسل اليدين بالصابون يقلل احتمالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الحادة في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض بنسبة تصل إلى 17%.

وتؤكد الدراسة - التي نشرتها الدورية العلمية «لانسيت» - أن هناك بالفعل «فرصاً ضائعة» للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي الحادة، بحسب الفريق البحثي من كلية الصحة وطب المناطق الحارة في العاصمة البريطانية لندن.

ونقل الموقع الإلكتروني «ميديكال إكسبريس»، المتخصص في الأبحاث الطبية، عن رئيس فريق الدراسة إيان روس قوله: «تشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة اليوم إلى أن 1.8 مليار شخص لا يجدون مياهاً نقية، ولكن هذه الدراسة تسلط الضوء على ما يمكن تحقيقه، إذا ما بذلت الحكومات جهوداً مستدامة للترويج لغسل اليدين، وإتاحة المياه النظيفة والصابون للمواطنين».