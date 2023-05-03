نزلة برد الورك.. الأسباب والأعراض

قال رئيس الجمعية الألمانية لجراحة العظام وجراحات الحوادث، البروفيسور ماكسيميليان رودرت، إن «نزلة برد الورك هي مرض يصيب الورك لدى الأطفال، الذين تراوح أعمارهم بين ثلاث و10 سنوات، بعد مرور أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من الإصابة بعدوى فيروسية في المجاري التنفسية العلوية أو الأمعاء».

وأضاف أن «نزلة برد الورك قد تحدث أيضاً بسبب الإصابة بعدوى قيحية في المفصل»، مشيراً إلى أن أبرز أعراض نزلة برد الورك، يتمثل في عرج الطفل على نحو مفاجئ دون التعرض للسقوط أو لأي إصابات أخرى.

وشدد البروفيسور الألماني على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار العرج وآلام القدم لمدة تزيد على سبعة أيام، وكانت مصحوبة بحمى وتدهور الحالة الصحية العامة للطفل.

وفي الحالات البسيطة تعالج نزلة برد الورك بالمسكنات، في حين تستلزم الحالات الشديدة الخضوع للجراحة.