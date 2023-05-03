مرض جلدي مزعج للغاية.. فطريات الرأس قد تهدّد بالصلع

أفادت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية، بأن فطريات الرأس تندرج ضمن الأمراض الجلدية المزعجة للغاية، إذ إنها قد تتسبب في الإصابة بالصلع.

وأوضحت أن الفطريات تنتقل إلى فروة الرأس عن طريق التعامل مع الحيوانات كالقطط والكلاب، كما يمكن أن تنتقل الفطريات من شخص إلى آخر، من خلال استخدام الأغراض الشخصية لشخص مصاب بالفطريات، مثل المشط وفرشاة الشعر وماكينة الحلاقة والقلنسوة والمناشف. وتتمثل أعراض الإصابة بفطريات الرأس في احمرار فروة الرأس والحكة وقشرة الشعر وتقصف الشعر وسقوط الشعر ونشوء مواضع صلع مستديرة.

وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.وفي حال عدم الخضوع للعلاج في الوقت المناسب، فقد لا ينمو الشعر مجدداً في مواضع الصلع، كما قد تنشأ ندبات ما يمثل كابوساً مزعجاً للنساء بصفة خاصة.

• تنتقل الفطريات عن طريق الحيوانات، أو من شخص إلى آخر، من خلال استخدام الأغراض الشخصية.