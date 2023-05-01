4 إرشادات لمواجهة تساقط الشعر المرتبط بتقدم العمر

أفاد خبراء مجلة Instyle المعنية بالصحة والجمال، بأن تساقط الشعر المرتبط بتقدم العمر يعد أمراً طبيعياً، إذ يصبح الشعر مع التقدم في العمر أخف، ومن ثم يتساقط بمعدل سريع أو بطيء تبعاً للاستعداد الوراثي.

وأوضحت المجلة أنه يمكن مواجهة تساقط الشعر المرتبط بتقدم العمر، من خلال إرشادات عدة، وتالياً أربعة منها:

التغذية المتوازنة

تُعدّ التغذية الصحية والمتوازنة الغنية بالمعادن والفيتامينات مفتاحاً لتقوية الشعر، وذلك من خلال الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة، مع تناول الدهون الصحية واللحوم قليلة الدسم. وفي حالة سوء التغذية الشديد يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب.

العناية السليمة

إلى جانب التغذية الصحية، ينبغي العناية السليمة بالشعر، من خلال استعمال مستحضرات الشامبو والبلسم المحتوية على مواد ف

اعلة، مثل (الكافيين والبيوتين والكيراتين والزنك).

تجنب المعالجات الكيميائية

يُراعى عدم تعرّض الشعر للسخونة، لذا ينبغي ترك الشعر يجف في الهواء بدلاً من استخدام مجفف الشعر. كما ينبغي تجنب المعالجات الكيميائية، كي لا يتعرض الشعر للإجهاد بشكل إضافي. ويجب تمشيط الشعر وهو في حالة جافة بحرص وحذر للحد من تساقطه.

لا للتوتر

ونظراً لأن التوتر النفسي يُفاقم مشكلة تساقط الشعر، لذا ينبغي مواجهة التوتر النفسي من خلال تقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل.