زيت بذور الكتان كنز للصحة.. لكن بشرط

هناك مجموعة كبيرة ومتنوّعة من زيوت الطعام، التي قد تناسب استخدامات ولا تناسب أخرى، لكن يبقى زيت بذور الكتان من الزيوت الصحية بشكل خاص للسلطات والأطباق الباردة، ولكن عند تعرّضه للتسخين تنتج عنه مواد خطرة على الصحة.

وفي البداية نصح خبراء التغذية الألمان بعدم تعرّض هذا النوع من الزيوت لدرجات الحرارة العالية أو التسخين، إذ ينتج عن رفع درجة حرارته أبخرة ضارة ومواد سامة وجذور حرة.

ويحتوي زيت بذور الكتان على نسبة كبيرة من أحماض «أوميغا 3» والصمغ والليسيثين والبروتين والكادميوم واللينامارين والستيرولات وحمض الفوليك وحمض البانتوثنيك وحمض النيكوتين، والعديد من الفيتامينات والعناصر المهمة، ويوفر هذا الزيت أيضاً مركبات شبيهة بالهرمونات، معروفة بتأثيراتها المضادة للأكسدة.

ويعمل زيت بذور الكتان على استقرار نظام القلب والأوعية الدموية، ويخفف من شكاوى الجهاز الهضمي المختلفة، مع آثار إيجابية على «السكري والربو»، وتقليل فرص الإصابة بالسرطان، فضلاً عن تحسين التركيز ووظائف المخ.

يخفف من شكاوى الجهاز الهضمي المختلفة، مع آثار إيجابية على «السكري والربو».