«جرين بلانيت دبي» تقدم فرصة تبني أحد حيواناتها

تقدم «ذا جرين بلانيت دبي»، الغابة الاستوائية المغلقة والموطن المميز لأكثر من 3000 من النباتات والحيوانات البرية، فرصة لسكان دولة الإمارات للتبني الرسمي لأحد حيواناتها التي تعيش في كنف أشهر الوجهات الترفيهية والتثقيفية في دبي، وفي أرجاء طوابقها الداخلية الأربعة.

وتتيح هذه المبادرة لعشاق الحيوانات تبني حيوان الكسلان «ليمون»، وقرد الليمور «كندريك»، واللوريس البطيء «أمل»، والببغاء الأزرق والذهبي «جولدي»، وطائر الطوقان «كوكو»، وذلك لمدة عام واحد.

وستحظى الحيوانات التي يتم تبنيها برعاية فريق من الخبراء المدربين في «ذا جرين بلانيت

»، بينما سيسهم الأشخاص الذين سيتبنون هذه الحيوانات في مبادرات الحفاظ على الحيوان والبرامج التعليمية من خلال المساعدة في حماية الحيوانات، والحفاظ على موائلها الطبيعية وتعزيز تكاثرها، والإسهام في رعايتها عبر التبرع لمحمية الحياة البرية وبرامج إعادة التأهيل والمتطلبات البيطرية، وتوفير الاحتياجات العامة للحيوانات.

ويبلغ سعر الباقة الذهبية 699 درهماً، وتشمل شهادة التبني، ورسالة عن الحيوان مع صورة، وسلسلة مفاتيح ترمز للحيوان، وتذكرتي دخول عامة للاستخدام الفردي مع صلاحية لمدة عام، وحقيبة معاد تدويرها وقابلة لإعادة الاستخدام، ورسالة إلكترونية كل ثلاثة أشهر، تتناول آخر المستجدات عن الحيوان مع صورته، ولعبة قماشية جميلة محشوة، وجولة حصرية وراء الكواليس لمدة 30 دقيقة في «ذا جرين بلانيت».

يمكن الحصول على الباقة الفضية مقابل 499 درهماً، وتشمل شهادة التبني، ورسالة عن الحيوان مع صورة، وسلسلة مفاتيح ترمز للحيوان، وتذكرة دخول عامة للاستخدام الفردي مع صلاحية لمدة عام واحد، وحقيبة معاد تدويرها وقابلة لإعادة الاستخدام، ورسالة إلكترونية كل ثلاثة أشهر، تتناول آخر المستجدات عن الحيوان مع صورته، ولعبة قماشية جميلة محشوة.

أما الباقة البرونزية، التي يبلغ سعرها 299 درهماً، فتشمل شهادة التبني، ورسالة عن الحيوان مع صورة، وسلسلة مفاتيح ترمز للحيوان، وتذكرة دخول عامة للاستخدام الفردي مع صلاحية لمدة عام واحد، وحقيبة معاد تدويرها وقابلة لإعادة الاستخدام.