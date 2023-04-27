مستهلكون يرفعون شعار التقشف في ألمانيا

أظهر استطلاع حديث للرأي أجرته شركة الاستشارات الاقتصادية «زيمون-كوخر» ونُشر أمس، أن 44% من الألمان يريدون التسوق بشكل أقل تواتراً خلال الـ12 شهراً المقبلة. ويتوقع 45% ممن شملهم الاستطلاع أنهم سيقللون مشترياتهم خلال مرات التسوق.

ويتوقع 36% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم سينفقون أموالاً أقل على الاستهلاك هذا العام، ولن يقتصر التقشف على المنتجات الفاخرة، إذ أظهر الاستطلاع أن المستهلكين يريدون أيضاً خفض ميزانياتهم بشكل ملحوظ في ما يتعلق بالممارسات الرياضية والترفيه وزيارات المطاعم والمنتجات الإلكترونية والأزياء.

وبحسب الاستطلاع الذي شمل 1321 شخصاً، فإن الألمان متشائمون إلى حد كبير بشأن الوضع المالي لأسرهم.