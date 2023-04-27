فيلم «نابليون».. نجم افتتاح مهرجان «سينماكون»

حظي فيلم «نابليون» للمخرج ريدلي سكوت ومن إنتاج شركة «أبل» التي تعتزم عرضه عبر منصتها للبث التدفقي، بإشادة الحاضرين في افتتاح مهرجان «سينماكون» الذي يشكل ملتقى سنوياً في لاس فيغاس لأصحاب دور السينما الأميركية.

وكان الفيلم الذي يجمع بين السرد الملحمي والتاريخي ويؤدي دور نابليون بونابرت فيه الممثل الحائز جائزة أوسكار خواكين فينيكس؛ نجم أمسية افتتاح المهرجان الإثنين الماضي.

وستتولى استوديوهات «سوني بيكتشرز» توزيع الفيلم في دور السينما، ومن المقرر بدء عرضه في نوفمبر المقبل بالصالات الأميركية.

وقال رئيس «سوني بيكتشرز» توم روثمان إن «مصطلح ملحمي هو أول ما يتبادر إلى الذهن عند وصف الفيلم».

ويركز الفيلم على بدايات الإمبراطور المستقبلي وكيف صعد إلى السلطة، بالإضافة إلى علاقته بجوزفين التي أصبحت زوجته عام 1796 وتؤدي شخصيتها الممثلة فانيسا كيربي.

وعادة ما يروّج مهرجان «سينماكون» الذي يجمع مديري استوديوهات هوليوود وأصحاب دور السينما ومديريها ونجوماً مشهورين عالمياً، للأعمال المرتقب عرضها على «الشاشة الكبيرة»، فيما توجه انتقادات لمنصات البث التدفقي.

وأشارت دراسة حديثة إلى أن شركة «أبل» تعتزم استثمار مليار دولار سنوياً في إنتاج أفلام ستُعرض بدايةً في دور السينما قبل إتاحتها عبر منصتها للبث التدفقي «أبل+».

ويشكل هذا القرار نبأ ساراً لدور السينما التي تضررت جراء الجائحة.