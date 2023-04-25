البشرة تحتاج إلى حماية من الشمس.. في الربيع أيضاً

نصح طبيب الأمراض الجلدية الألماني، الدكتور إيكهارد برايتبارت، بحماية البشرة جيداً من أشعة الشمس في فصل الربيع أيضاً، وليس فقط في فصل الصيف.

وللحد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، الذي تسببه أشعة الشمس فوق البنفسجية، أوصى الطبيب الألماني بتطبيق كريم واقٍ من الشمس ذي عامل حماية (SPF) لا يقل عن 30 على مناطق البشرة المكشوفة والمعرضة لأشعة الشمس، مع مراعاة أن يوفر الكريم حماية من الأشعة فوق البنفسجية قصيرة الموجة UV-B وطويلة الموجة UV-A. ومن المهم أيضاً أن يخلو الكريم الواقي من المواد العطرية.

كما ينبغي حماية العين بواسطة نظارة شمسية مناسبة، علاوة على حماية الأذنين ومؤخرة العنق بواسطة قلنسوة ذات حافة عريضة لا تقل عن ثمانية سم.

وإضافة إلى ذلك، ينبغي قدر الإمكان تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، لاسيما خلال الفترة من الساعة 11 إلى الساعة الثالثة.