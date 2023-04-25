متلازمة النفق الرسغي.. انتبهوا إلى الخدر في الإبهام والسبابة والوسطى

حذّر أطباء مختصون من إهمال متلازمة النفق الرسغي، التي تحدث بسبب وجود موضع ضيق في الرسغ، مشيرين إلى أن النفق الرسغي يعد نفقاً بين عظام الرسغ على الجانبين، وشريط يوجد عليها مثل الغطاء، وتمر الأوتار والأعصاب خلال العصب المتوسط، الذي يعتبر واحداً من الأعصاب الرئيسة لليد.

وأضاف أطباء الجمعية الألمانية لطب وجراحة العظام أن العصب المتوسط يعمل على تغذية أصابع الإبهام والسبابة والوسطى، وإذا تعرض العصب للضغط، فإن ذلك يؤدي إلى تورم الأوتار المنثنية في النفق الرسغي.

وتتمثل أسباب الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي في حدوث كسر في المعصم والتحميل الزائد على الرسغ، كما هي الحال عند العمل ساعات طويلة باستخدام فأرة الحاسوب.

وعادة ما تبدأ أعراض متلازمة النفق الرسغي ليلاً، وتظهر في صورة ألم وخدر في الإبهام والسبابة والوسطى. وتؤدي هذه الأعراض إلى استيقاظ المرء من النوم ليلاً مرات عدة، وفي وقت ما تظهر هذه الأعراض خلال النهار، مثلاً عند قيادة الدراجات الهوائية أو عند قيادة السيارة.

وشدد الأطباء على ضرورة علاج متلازمة النفق الرسغي في الوقت المناسب، لأن إهمال العلاج قد يؤدي إلى إصابة بالإبهام بالشلل.

وإذا كانت الأعراض بسيطة، فيمكن علاج المتلازمة بواسطة جبيرة أثناء الليل، حتى لا ينثني المعصم.