5 نصائح لخسارة الوزن بعد رمضان

على الرغم من انخفاض عدد الوجبات الغذائية خلال رمضان المبارك، واقتصارها على اثنتين رئيستين، ومع أن الصيام يُعدّ فرصة ذهبية لخسارة الوزن، فإن البعض يكتسب كيلوغرامات إضافية، بسبب العادات الغذائية الخاطئة، والتي يأتي على رأسها تناول المشروبات الغنية بالسكر والحلويات على نحو يومي.

وشدّدت الأخصائية في الصحة والتغذية، من «ويلنيس باي ديزاين»، الدكتورة لمى النائلي، على ضرورة العودة إلى نظام غذائي من شأنه أن يسمح بخسارة الوزن المكتسب خلال رمضان، مقدمة خمس نصائح مهمة لخسارة الوزن بعد الشهر الكريم.

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