نصائح لتزيين المنزل لعيد الفطر

يقترب الشهر الفضيل من نهايته ويؤذن بحلول عيد الفطر السعيد وأجوائه الاحتفالية، ما يشجع على إضافة لمسات من التجديد إلى المنازل استعداداً لهذه المناسبة المباركة.

وتقدم «الحذيفة للمفروشات»، العلامة الناشئة بالإمارات المتخصصة في الديكور الداخلي وتصميم المفروشات، تشكيلة متنوّعة من قطع الديكور والإكسسوارات الحصرية، التي تمنح المنازل لمسة من الأناقة المميزة لهذه المناسبة.

كما تقدم «الحذيفة» نصائح مفيدة لتزيين المنازل احتفالاً بعيد الفطر:

1 الاهتمام بالعناصر التقليدية:

تشكّل الرموز التقليدية مثل الهلال والنجوم والخط العربي، إضافة مميزة تمنح المكان طابعاً احتفالياً تقليدياً. ويمكن تزيينها بألوان احتفالية مثل اللون الذهبي والأخضر والأبيض التي ترمز إلى النقاء والتطور والازدهار.

2 التركيز على المساحات العامة:

خصوصاً تصميم غرفة المعيشة وغرفة الطعام، حيث يعد تزيين مائدة الطعام بمناديل وأدوات مائدة بطابع احتفالي مع قطعة ديكور مميزة في الوسط طريقة مثالية لجذب إعجاب الضيوف.

3 استخدام أدوات إضاءة جذابة:

تشكل الشموع والفوانيس إضافة مميزة تضفي أجواء احتفالية راقية على المساحات الداخلية والخارجية.

4 تنسيق أقمشة مختلفة:

تضيف الوسائد والأغطية ومفارش المائدة لمسات فريدة ومليئة بالتنوّع باختلاف المواد المستخدمة في صنعها، مثل المخمل والحرير والكتان. كما يمكن دمج النقشات والأقمشة للحصول على مظهر أكثر جاذبية.

5 معلقات الحائط:

تضيف الأغطية المهدبة والشراشيب ومعلقات الحائط المزخرفة لمسات من الأناقة والجاذبية إلى المنزل.