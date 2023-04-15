5 نصائح... للطاقة وصحة الصائمين الصغار

تشجع الأجواء الرمضانية التي تسيطر على المنازل خلال شهر رمضان المبارك، الصغار على البدء بالصيام، سواء الصغار الذين يحاولون الصيام لجزء من النهار، أو حتى صيام النهار كاملاً. وتعتبر ساعات الصيام الطويلة مرهقة للصغار، لذا لابد من الاهتمام بوجباتهم ونظامهم الغذائي الغني بالبروتين والفيتامينات الأساسية، لضمان تمتعهم بالطاقة والنشاط خلال النهار. وقدمت الأخصائية في الصحة والتغذية، من ويلنيس باي ديزاين، الدكتورة لمى النائلي، خمس نصائح أساسية لصيام الصغار، للحفاظ على طاقتهم وكذلك نموهم خلال الشهر الفضيل.

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