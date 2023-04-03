فوائد كبيرة لكسر الصيام على التمر.. تعرف عليها

يؤكد تقرير نشره موقع "هيلث لاين" الأمريكي وجود فوائد مميزة للتمر بالنسبة لصحة جسم الإنسان وخاصة عندما يتم تناولها عند الإفطار، وأكد موقع "الكونستيلو" المتخصص بالصحة والطب، حيث أشار إلى وجود عدد كبير من الفوائد لكسر الصيام على التمر بحسب (spotnik) منها:

تعزز صحة العظام

يحتوي التمر على العديد من المعادن وأبرزها البوتاسيوم والمغنسيوم والنحاس والمنجنيز والحديد، بالإضافة إلى فيتامين "ك" الذي يساعد على تنظيم تخثر الدم وبناء العظام.

وأشار التقرير إلى أن هذه العناصر مهمة جدا للحفاظ على صحة العظام ومنع الاضطرابات العظمية، وهي مفيدة للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام.

ألياف تحافظ على الجهاز الهضمي

"يحتوي كل 100 غرام من التمر على ما يقرب من 8 غرام من الألياف، وتساعد هذه الألياف الطبيعية على تنظيم حركات الأمعاء وتحسين صحة الجهاز الهضمي، الذي يساهم بدوره بتحسين امتصاص المغذيات، وصحة الكبد والكلى".

مضادات أكسدة تحد من أمراض القلب والسرطان

يحتوي التمر على العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على مكافحة أنواع مختلفة من الأمراض، والتي تحد من انتشار الجذور الحرة في الجسم المسؤولة عن الإصابة بالسرطان. كما يحتوي على مركبات "الفلافونويد"، وهي من مضادات الأكسدة قوية تعرف بخصائصها المضادة للالتهابات وأمراض مثل مرض السكري ومرض ألزهايمر وأنواع معينة من السرطان.

تحسين أداء الدماغ من خلال مادة "الكولين"

يحتوي التمر على العديد من المكونات مثل مادة "الكولين" و"فيتامين ب" التي تساهم في تحسين أداء العقل ومحاربة العديد من الأمراض العقلية وأبرزها الزهايمر.

ربط التقرير بين الاستهلاك المنتظم للتمور بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي وتحسين الأداء المعرفي لدى الأفراد الأكبر سنًا، كما تساهم قدرة التمر على تقليل الالتهاب بمنع تكوين البلاك في الدماغ ومحاربة الزهايمر.

مصدر طبيعي للسكريات بلا وزن زائد

يعد التمر من أفضل المصادر الطبيعية للسكريات الموجودة في الفواكه، وخاصة عندما يتم نقعه في الماء لفترة مناسبة.

وبحسب التقرير فإن تناول التمر كل صباح على معدة فارغة في يقدم دفعة كبيرة من الطاقة للجسم، وساعد في إنقاص الوزن بشكل صحي بسبب كمية الألياف الكبيرة التي يححتويها بداخله، المرتبطة بإبطاء امتصاص الأمعاء الغليظة ومنح شعور الشبع لساعات طويلة.

يحتوي التمر على العديد من الفيتامينات وأبرزها فيتامين "بي - 6" وفيتامين "كيه" ولكل منها فوائد كبيرة لصحة الجسم وخاصة العظام والوقاية من السرطانات وأمراض القلب.

ويساهم تناول التمور في تنقية الجسم من السموم، كما أن دوره في تيسير عملية الهضم يكون له آثار إيجابية على الكلى والكبد.