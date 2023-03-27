مخاطر دهون البطن على الصحة.. و3 نصائح ذهبية للتخلص منها

تشكل دهون البطن خطراً داهماً على الصحة؛ إذ ترفع هذه الدهون المعروفة باسم «الدهون الحشوية» خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل داء السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان، حسب المركز الألماني الاتحادي للتوعية الصحية.

وقال خبراء المركز إن دهون البطن تؤدي أيضاً إلى انخفاض المناعة، ما يرفع بدوره خطر الإصابة بالأمراض المعدية، بالإضافة إلى أنها ترفع خطر الإصابة بمشاكل نفسية مثل الاكتئاب والخوف والقلق.

ولتجنب هذه المشاكل الصحية الجسيمة، يقدم الأطباء ثلاث نصائح مهمة للتخلص من دهون البطن:

- اتباع نمط حياة صحي يقوم على التغذية الصحية، وينبغي أن يعتمد على منتجات الحبوب الكاملة والألياف الغذائية (الخضراوات والفواكه) ومنتجات الألبان واللحوم قليلة الدسم.

- ممارسة الرياضة لتنشيط عملية الأيض، ومن الأفضل الجمع بين تمارين تقوية العضلات ورياضات قوة التحمل مثل المشي والركض وركوب الدراجات الهوائية والسباحة، بالإضافة إلى الأنشطة الحركية البسيطة خلال الحياة اليومية كصعود الدرج بدلاً من ركوب المصعد.

- من المهم مواجهة التوتر النفسي من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء كاليوجا والتأمل؛ للحيلولة دون الوقوع فريسة سهلة لما يعرف «بالأكل العاطفي»، أي تناول الحلويات كالشوكولاتة بغرض التخلص من التوتر النفسي.