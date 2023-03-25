الجوز.. يدعم وظائف المخ ويقي من السرطان

الجوز الذي يطلق عليه في بعض البلدان «عين الجمل»، هو نوع من المكسرات يتميز بشكله القريب من شكل مخ الإنسان. يعد الجوز رمزاً للذكاء، ويدعم وظائف المخ فعلياً، كما أنه يقاوم السرطان ويقي من الإصابة بأمراض القلب. وتعد شجرة الجوز من أقدم الأشجار التي عرفها الإنسان، وكانت من الأشجار التي شكلت جزءاً مهماً في حماية البشر منذ آلاف السنين. يتميز الجوز بغناه بالأحماض الدهنية المفيدة للجسم، منها «أوميغا 3»، كما يحتوي على مضادات الأكسدة، ولهذا يمتاز بكونه مفيد للبشرة ويقي من السرطان، إلى جانب احتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن. وينتمي الجوز إلى «البلوطيات»، ويعتبر الموطن الأصلي لهذه الأشجار، دول حوض البحر المتوسط ووسط آسيا.

يحمل الجوز مجموعة من الفيتامينات منها فيتامين «هـ» وفيتامين «ج» وفيتامين «ب». ويعتبر الجوز من المكسرات العالية السعرات الحرارية، إذ تحتوي كل 100 غرام من الجوز على 645 سعرة حرارية، و15.23 غرام من البروتين، و13.71 من الكربوهيدرات. أما نسبة الدهون في الجوز، فهي عالية جداً، اذ تحتوي الـ100 غرام على 65.21 غرام من الدهون، أي أن ما يعادل 65% من ثمرة الجوز عبارة عن دهون.

إن وضع الجوز في النظام الغذائي اليومي يحمل الكثير من الفوائد للجسم، منها الوقاية من الأمراض، وتأخير الشيخوخة. يعمل الجوز على الوقاية من الجذور الحرة، بسبب مضادات الأكسدة التي تمنع تلف أنسجة الكبد، ويمنع الإصابة بأمراض القلب التاجية، ويحد من نسب الكوليسترول الضار في الجسم، ويرفع من نسب الكوليسترول النافع، وبالتالي يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع. ويحمل الجوز الكثير من الفوائد لصحة الدماغ، إذ يعمل على تحسين القدرات العقلية، ويقوي الذاكرة ويحد من الإصابة بالخرف والزهايمر.

645

سعرة حرارية في كل 100 غرام.

15.23

غرام بروتين في كل 100 غرام.

65.21

غرام من الدهون في كل 100 غرام.