5 أخطاء شائعة.. في كسر الصيام

تتميز الموائد الرمضانية بغناها وتنوعها بالأطباق، كما أن العادات الاجتماعية والطقوس المرتبطة بشهر الصوم، تجعل الكثير من الصائمين يرتكبون مجموعة من الأخطاء في طريقة كسر الصيام.

وتبدأ الأخطاء الشائعة بطريقة كسر الصيام، لتصل الى كيفية تناول الطعام وعادات تمتد الى ما بعد الإفطار. وسلطت الأخصائية في الصحة والتغذية من ويلنيس باي ديزاين، الدكتورة لمى النائلي، الضوء على مجموعة من الأخطاء الأكثر شيوعاً بين الصائمين، مقدمة مجموعة من النصائح الأساسية لتعديل هذه العادات، بهدف تجنب مشكلات صحية أبرزها عسر الهضم والارتداد المعدي المريئي.

لمشاهدة الفيديو، يرجى الضغط على هذا الرابط.

للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.