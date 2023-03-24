5 نصائح.. صيام الحامل في رمضان

تتطلب فترة الحمل كثيراً من الاهتمام بالصحة الجسدية، وكذلك بالغذاء والراحة، وأكدت أخصائية الأمراض النسائية والولادة في المستشفى السعودي الألماني، الدكتورة فاديا الخليل، لـ«الامارات اليوم»، أن معظم النساء الحوامل يمكنهن الصيام خلال شهر رمضان المبارك، باستثناء بعض الحالات التي تعاني فيها الحامل من سكري الحمل أو ارتفاع في ضغط الدم. وشددت على ضرورة استشارة الحامل لطبيبها، قبل بدء الصوم. ووجهت خمس نصائح لابد من أن تلتزم بها الحامل في رمضان، لتجنب التعب، وكذلك للحفاظ على نشاطها وعلى نمو الجنين.

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