وجبة شهية تمد الصائم بالطاقة والبروتين.. 3 وصفات للاستمتاع بالسلمون في رمضان

تتميز مائدة شهر رمضان بتفرّدها بأشهى الأطباق المحضّرة بعناية باستخدام أجود المكونات، ويعد سمك السلمون من أفضل الأطباق التي تتناسب مع شهر الصيام، إذ تتميز بغناها بالفوائد الغذائية والبروتين الذي يساهم بتزويد الصائم بالطاقة اللازمة.

وتالياً ثلاث وصفات شهية مختارة بأيدي أمهر الطهاة لتستمتعوا بتحضير السلمون في رمضان.

الوصفة الأولى: السلمون المتبل بالزيتون الأسود مع صلصة الأفوكادو الحارة

المكونات:



- 100 غرام من شرائح سمك السلمون منزوع الجلد والعظم - 110 غرام ملح - - 105 غرامات سكر - 200 غرام زيت زيتون بكر ممتاز - 3 حبات أفوكادو - فلفل - - 500 غرام زيتون أسود.

طريقة التحضير:



- يُخلط الزيتون مع توت العرعر المسحوق والفلفل المطحون والملح للحصول على تتبيلة.

- يُسكب على السلمون ويترك لينقع يومين في الثلاجة.

- يقلب مرات عدة أثناء ذلك.



- يُغسل السلمون ويُزال الجلد، ويُقطع إلى شرائح سمكها 1 سم، ويُقشر الأفوكادو.

- توضع نصف حبة أفوكادو على جانب واحد ويخلط الباقي بزيت الزيتون والملح والفلفل والقليل من الماء لعمل البيوريه.

- يُقطع النصف المتبقي إلى شرائح ويتبل بالملح ومسحوق الفلفل الحار وزيت الزيتون. يوضع القليل من بيوريه الأفوكادو في طبق التقديم وتوضع عليها قطع الأفوكادو المتبلة.

- تُخلط شرائح السلمون المتبل بالزيت مع الزيتون (لعمل صلصة الزيتون، يُحمص الزيتون في الفرن على 200 درجة مئوية لـ20 دقيقة مع زيت الزيتون البكر الممتاز ثم يخلط).

- يقدم في طبق ملائم.

نصيحة الشيف: بمجرد تتبيل السلمون، قد يُحفظ في الثلاجة لأسبوع على الأقل. بمجرد أن يصبح جاهزا، يمكن تقطيعه أفقيا (شرائح طويلة جدا)، ويُحشى بالأفوكادو ثم يُلف.

الوصفة الثانية: السلمون مع الخضراوات في الفرن

يُعد سمك السلمون المخبوز بالفرن وجبة مفضّلة لكثيرين، ويمنحكم الوقت الكافي لإعداد المائدة وتفريغ غسالة الأطباق أثناء طهيه في الفرن.

المكونات:



600 غرام من شرائح سمك السلمون منزوع الجلد والعظم - 1 فلفل رومي أحمر - 8 حبات طماطم كرزية - 3 ملاعق كبيرة - زيت زيتون - ملح وفلفل - بصلة حمراء - نصف كراثة - ثمرة جزر - نصف حبة كوسا - رشة زعتر مجفف - رشة أوريغانو - رقائق ألومنيوم.

طريقة التحضير:

- يُسخَن الفرن على 200 درجة مئوية.

- يقطع السلمون.

- يقطع البصل الأحمر إلى شرائح، ويقطع الفلفل الرومي إلى قطع، ويُقطع الكراث والجزر والكوسا.

- يُخلط زيت الزيتون والزعتر والأوريغانو والخضراوات في وعاء وينقل المزيج في طبق مخصص للفرن.

- تُرش ملعقتان كبيرتان من الماء فوق الخضراوات ويغطى المزيج بسمك السلمون.

- يتبل بالملح والفلفل، ويغطى الطبق بورق الألومنيوم.

- يُخبر في الفرن لمدة 35 دقيقة تقريباً.

- يُقدّم الطبق مع الكريمة الحامضة إلى جانبه.

ملاحظة: يمكن استبدال الخضراوات والأعشاب حسب الرغبة. كما يمكن إضافة صلصة الفلفل الحار أو صلصة الصويا أو عصير الليمون إلى السلمون لإضفاء نكهة إضافية.

الوصفة الثالثة: السلمون المقلي مع البطاطا المهروسة

المكونات:



600 غرام من شرائح سمك السلمون منزوع الجلد والعظم - زبدة - ملح وفلفل - بطاطا مهروسة - 6 حبات بطاطا - ديسيلتر حليب - ملعقة كبيرة زبدة - ملح وفلفل.

طريقة تحضير السلمون:

- يُقطع السلمون إلى قطع ويتبل بالملح والفلفل.

- يُقلى في الزيت لنحو ثلاث دقائق على كل جانب.

طريقة تحضير البطاطا المهروسة:

- تُقشر البطاطا وتُقطع إلى مكعبات، وتُطهى في ماء غير مملح حتى تصبح طرية.

- تُصفّى جيداً وتُهرس ويُضاف إليها الحليب حتى يصبح قوامها ناعماً.

- تُضاف الزبدة وتُتبل بالملح والفلفل.

- يُقدم السلمون المقلي مع البطاطا المهروسة والبروكلي المطهو على البخار.