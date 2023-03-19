أجواء رمضانية ساحرة في Envy

يسرّ مطعم Envy المميز في TH8 Palm Jumeirah أن يحتفل بموسم الألفة والمودة في شهر مارس مع بوفيه إفطار يقدمها خصيصاً للشهر الكريم، مع تشكيلة متنوّعة من الأطباق اللذيذة التي ستتيح للضيوف باقة واسعة من الخيارات الشهية. يتميز فندق Th8 Palm بموقعه الخاص مع «نخلة جميرا» في الخلفية، وإطلالات خلّابة على أفق «دبي مارينا» ومياه البحر اللازوردية المتلألئة، ويدعو الضيوف إلى تناول الإفطار في أجواء لا تُنسى مع نكهات لا مثيل لها. سيروق البوفيه الممتد على طول المطعم جميع الأذواق مع خيارات لذيذة لا حصر لها، وتشكيلة واسعة من المأكولات الشرق أوسطية المفضلة للجميع والأطباق العالمية، ومجموعة من الحلويات التي من المؤكد أنها ستلاقي إعجاب محبي المذاق الحلو. ناهيك عن مجموعة من أنواع الشاي والقهوة والعصائر، التي تعدّ بمثابة مسك الختام لوجبة إفطار لا تُنسى.

يتم تقديم الإفطار في TH8 Palm بسعر 210 دراهم للشخص الواحد.