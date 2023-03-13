ناقوس خطر أحياناً.. آلام العضلات المستمرّة تتطلب استشارة الطبيب

ترجع آلام العضلات غالباً إلى فرط التحميل عليها أثناء ممارسة الرياضة، أو اتخاذ وضعيات جسدية خاطئة، إضافة إلى الإصابات الناتجة عن ممارسة الرياضة أو الحوادث.

وحذّر أطباء في عيادة العظام «جوندلفينجين» الألمانية، من أن آلام العضلات قد تنذر بالإصابة بأمراض خطيرة، مثل الروماتيزم أو التصلب المتعدد (MS) الناجم عن مهاجمة جهاز المناعة للدماغ والنخاع الشوكي أو الباركنسون المعروف أيضاً باسم الشلل الرعاش، والذي يحدث بسبب موت خلايا عصبية معينة في الدماغ أو الفيبروميالجيا، والذي يحدث بسبب اضطراب معالجة الألم في الدماغ. وشددت عيادة العظام الألمانية على ضرورة استشارة الطبيب، في حال استمرار آلام العضلات لمدة تزيد على أسبوعين.

■ سبب آلام العضلات غالباً فرط التحميل عليها أثناء الرياضة، أو اتخاذ وضعيات جسدية خاطئة.