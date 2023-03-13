في الثلث الأخير.. نصائح لمواجهة متاعب الظهر أثناء الحمل

قال طبيب العظام الألماني، الدكتور ديفيد كوبوش، «إن آلام الظهر أثناء الثلث الأخير من الحمل تُعدّ طبيعية، نظراً إلى ضغط البطن على العمود الفقري، كما أن التغيّرات الهرمونية تلعب دوراً في ذلك».

وأضاف أنه «يمكن للحامل مواجهة آلام الظهر، من خلال ممارسة الرياضة، مثل المشي وركوب الدرّاجة الهوائية وتمارين الحمل أو يوغا الحمل».

كما يمكن مواجهة آلام الظهر، من خلال التدليك اللطيف للظهر، أو استخدام زجاجة ساخنة، حيث تعمل هذه التدابير على تنشيط سريان الدم، وبالتالي تصبح المفاصل أكثر حركية والعضلات أكثر مرونة.

وشدد كوبوش على ضرورة استشارة الطبيب، إذا كانت آلام الظهر شديدة للغاية، أو كانت مصحوبة بأعراض أخرى، مثل: الخدر والوخز ومظاهر الشلل.

■ آلام الظهر خلال الفترة الأخيرة تُعدّ طبيعية، بسبب ضغط البطن على العمود الفقري.