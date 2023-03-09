الفساتين تزهو بالليموني.. والأزرق يليق بالأظافر

أوردت مجلة Elle المعنية بالموضة والجمال، أن الفساتين تزهو بالأخضر الليموني في ربيع/صيف 2023، لتمنح المرأة إطلالة جذابة ومنعشة تشيع أجواء البهجة والسعادة والإقبال على الحياة.

وأوضحت أن الأخضر الليموني هو درجة أخضر مائلة للاصفرار، تتمتع بمظهر مشرق وطابع مبهج، مشيرة إلى إمكانية تنسيق الفستان المزدان بهذا اللون مع إكسسوارات هادئة تكتسي باللون البيج أو البني، وذلك كي يكون الفستان في بؤرة الأضواء.

أما مَن ترغب في إطلالة أكثر جاذبية وجرأة، فيمكنها تنسيق الفستان المزدان بالأخضر الليموني مع إكسسوارات تزهو بالوردي أو الأحمر.

كما أوضحت المجلة أن الأظافر تزهو في ربيع/صيف 2023 بدرجات الأزرق، لتشيع بالبهجة وتستحضر أجواء العطلات الشاطئية المفعمة بالمرح والانطلاق.

وتتألق الأظافر هذا الموسم بدرجات الأزرق الممتدة من الأزرق الملكي العميق إلى الأزرق الأزوري المائل للأخضر بعض الشيء.