فوائد الموز القابل للطهي.. وهل يختلف عن العادي؟

أوردت مجلة «ليبنسميتل براكسيس» الألمانية المعنية بالتغذية أن الموز القابل للطهي يختلف عن الموز العادي من حيث الحجم؛ إذ إنه أكبر وأطول وأكثر سمكاً، كما أن القشرة أكثر سمكاً واللحم أكثر ثباتاً.

وأضافت أن الموز القابل للطهي يعد مفيداً للصحة؛ إذ إن 100 غرام منه تغطي نسبة 10% من الاحتياج اليومي لكل من المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين C.

وأشارت المجلة إلى أن الموز القابل للطهي يمتاز بتنوع استخداماته، حسب درجة نضجه؛ موضحة أن الموز الأخضر يمتاز بمحتواه العالي من النشا ومحتواه القليل من السكر، وبالتالي يمكن استخدامه مثل البطاطس في الطهي أو التحمير.

ويمتاز الموز الأصفر بمذاق أكثر حلاوة، ومن ثم يمكن استخدامه في الشواء أو الخبز. أما الأسود فيمتاز بمحتواه العالي من السكر؛ إذ يتحول النشا إلى سكر، ومن ثم يمكن استخدامه في الحلويات.