كيف تجعل بيتك ومكتبك حديقة مبهجة؟

سواء كان المرء في المطبخ أو في المكتب، لا يعد المكان بالنسبة لكثيرين مريحاً من دون نباتات داخله. ولكن مكان وضع هذه النباتات هو العامل الرئيسي الذي يعتمد عليه كثيراً ازدهارها.

ويقول الخبير في مجال البستنة العضو الرابطة الاتحادية للبستانيين أولاف بيير: «المكان تحدده درجة حرارة الغرفة ووضع الإضاءة». ويضيف أنه في حال كانت نافذة ما متجهة ناحية الجنوب، سيكون الضوء ساطعاً، ويصبح المكان أدفأ سريعاً، مما يحد من خيار حياة النبات المجاور لها، لذا فالموقع بالقرب من النافذة ليس خياراً بالنسبة للكثير من النباتات. ولكن بعض النبانات قد يكون هذا هو المكان المناسب لها مثل الصبار.

وبالنسبة للمطبخ، فإن الأعشاب العطرية مثل النعناع والثوم المعمر والريحان والبقدونس مناسبة لوضعها قرب النافذة. ويمكن حصدها بصورة دورية وستستمر في النمو.

ويتعين مراعاة مستوى الرطوبة في الحمام عند اختيار النباتات. وبصورة عامة، هناك إضاءة طبيعية أقل في الحمام لذلك يتعين اختيار النباتات وفقا لذلك. ويوصى الخبراء بوضع نبات السرخس نحو النافذة الواقعة باتجاه الشمال إذا أمكن ذلك.

وفيما يتعلق بالمكتب،فإن النباتات تحدث حالة من الهدوء والسعادة، وهو أمر ضروري إذا كنت تجلس لساعات أمام الحاسب الآلي. ويعد نبات العنكبوت الخيار المثالي ليكون رفيقاً للمرء في المكتب فهو يسر النظر، ويمكن بسهولة العناية به ومن مزاياه أنه قابل للتكيف. وإذا كانت لدى المرء رغبة في التمتع بدفعة من الألوان التي توفر البهجة، فيمكنه الاستعانة بزهرة الأوركيد، وهي لا تحتاج إلى قدر كبير من الماء لتنمو، و لا تتأثر سلبياً بانخفاض درجة الحرارة في المكان الذي تتواجد فيه.