طبيبة نفسية تحذر: لا تتركوا كبار السن يعانون الوحدة

حذّرت أخصائية الطب النفسي الجسدي والعلاج النفسي، الدكتورة الألمانية إيفا بيترز، من أن الوحدة ترفع خطر إصابة كبار السن بالعديد من الأمراض النفسية والجسدية على حد سواء. وأوضحت أن «الوحدة ترفع خطر الإصابة بالاكتئاب، كما أنها تمهد الطريق للإصابة بأمراض الخرف مثل ألزهايمر، نظراً لأن غياب المحفزات الذهنية يتسبب في ضمور الدماغ».

وأضافت أن «الوحدة تجعل الجسم يعاني تحت وطأة التوتر المستمر، إذ ترفع هرمونات التوتر خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والذي بدوره يرفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية».

وأشارت الطبيبة الألمانية إلى أن الوحدة ترفع أيضاً خطر الإصابة بالسرطان، لأن وظيفة المراقبة الخاصة بجهاز المناعة يمكن أن تتعطل بسبب التوتر المستمر، ومن ثم تتراجع قدرة جهاز المناعة على التعرف إلى الخلايا السرطانية الناشئة حديثاً وقتلها.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، أوصت الطبيبة النفسية كبار السن بمواجهة الوحدة وعدم الاستسلام لها من خلال الحرص على التواصل الاجتماعي مع الأقارب والأصدقاء والجيران والمعارف وممارسة الرياضة والهوايات والانخراط في النشاط المجتمعي.

إيفا بيترز:

• «على كبار السن عدم الاستسلام للوحدة، من خلال الحرص على التواصل الاجتماعي مع الأقارب والأصدقاء والجيران والمعارف».