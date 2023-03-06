نصائح لبشرة صحية ونضرة

يقدم الدكتور غابرييل سيرانو، طبيب الأمراض الجلدية الشهير ومؤسّس «سيسديرما»، Sesderma خمس نصائح مهمّة للعناية بالبشرة:

1 الاستخدام اليومي للواقي من الشمس ضروري لأي نظام جلدي للحماية من أشعة الشمس، بسبب الأشعة فوق البنفسجية، التي تعتبر العامل الرئيس الذي يسهم في شيخوخة الجلد. نوصي باستخدامه كخطوة أخيرة من نظام العناية الذي تتبعينه كل صباح، وإعادة تطبيقه كل ساعتين إلى ثلاث ساعات. ونحن نوصي بواقي الشمس للاستخدام اليومي.

2 يعتبر تنظيف بشرة الوجه من أهمّ الخطوات التي يجب ألا نفوتها في نظام العناية اليومي، حيث إنه سيساعد في الحفاظ على بشرتنا في أفضل حالاتها. ومن الضروري القيام بذلك كل صباح وقبل النوم باستخدام منظف لطيف، مثل CLEANSER غسول الوجه.

3 يجب ألا ننسى ترطيب البشرة بمنتج معيّن يتوافق مع نوع البشرة، وبالتالي تحسين وظيفة حاجز تلك البشرة.

4 جهّزي بشرتك كل صباح بمضادات الأكسدة لزيادة دفاعاتك ضد العناصر الضارة الخارجية، مثل الأشعة فوق البنفسجية، والتلوّث وما إلى ذلك. باستخدامC-VIT + RESVERADERM + FERULAC

5 استخدام مواد فاعلة لتجديد البشرة، مثل حمض الجليكوليك أو حمض الساليسيليك أو الريتينويد، سيحفّز دوران الخلايا لديك حتى تتمكّني من تحسين نسيج بشرتك، وتقليل الشوائب، وحتى تحقيق تأثير مضاد للتجاعيد.