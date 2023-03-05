نصائح لروتين متوازن للعناية بالشعر

يحتاج الشعر المصبوغ للمساعدة كي يحافظ على لمعانه. نقدم لك بعض النصائح التي يمكنك إدراجها ضمن روتين العناية بالشعر ليبقى شعرك صحيّاً ولامعاً وبحالة رائعة. وتشارك ناتاليا سيتنيكوفا، المديرة الإبداعية في صالون «ميزون موناكو»، نصائح حول كيفية حماية لون شعرك والحفاظ على صحته. وفي ما يلي هذه النصائح:

غسل الشعر بعد تلوينه

لضمان احتفاظ شعرك المصبوغ حديثاً بلمعانه، اختاري شامبو يحتوي على مكونات مثل زيت الأرغان الذي يسهم في حماية الشعر ويمنع التأكسد ويحافظ على اللون مُفْعماً بالحياة لمدة أطول. يمكنك أيضاً غسل شعرك بماء بارد أو فاتر بدلاً من الماء الساخن، لمساعدته على الاحتفاظ بالزيوت الطبيعية. ومن المهم استخدام بلسم شعر مُعَدّ خصيصاً للشعر المصبوغ للحصول على مظهر فائق اللمعان يساعد على بقاء اللون مشرقاً.

ماسك الشعر

قد يواجه الشعر المصبوغ خطر الجفاف أكثر من الشعر غير المصبوغ، لذلك من المهم جداً تغذيته باستمرار. وتكمن أفضل طريقة لتحقيق ذلك في استخدام ماسك الشعر مرة في الأسبوع. يمكنك أيضاً فرك الشعر حتى أطرافه بزيت الشعر ليبقى مظهره انسيابياً وحريرياً ولمنع التقصّف. وكذلك قد يكون من المفيد وضع غطاء رأس عند السباحة في حمام السباحة.

مصل أو زيت

يمكن استخدام هذه المنتجات يومياً على الشعر الجاف أو الرطب بكميات صغيرة. إنها تحافظ على أطراف شعرك رطبة ولامعة وصحية، فاتباع روتين العناية بالشعر الجيد سيجعل شعرك يبدو مذهلاً ويضيف المزيد من أيام الشعر الجيدة إلى حياتك. سيكون تعاملك اليومي مع الشعر بسيطاً وسهلاً.