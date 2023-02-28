منتجات طبيعية تخلص الجسم من السموم.. حقيقة أم مجرد وعود؟ خبيرة ألمانية تجيب

شهدت منتجات الديتوكس انتشاراً كبيراً في الآونة الأخيرة. وتَعد هذه المنتجات المتوافرة في صورة شاي أو عصير يحتوي على خلاصات خضراوات وفواكه أو مكملات غذائية بتخليص الجسم من السموم بشكل طبيعي. فما مدى جدوى هذه المنتجات؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت خبيرة التغذية الألمانية أنابيل ديركس أن الوعود، التي تقدمها منتجات الديتوكس، لا تقوم على أساس علمي حتى الآن.

وأضافت أن هذه المنتجات قد يكون لها تأثير ضار على الصحة؛ إذ إنها تعمل على إدرار البول، ومن ثم يصرف الجسم كمية كبيرة من السوائل ومعها كمية كبيرة من «الإلكتروليتات»، ما يؤدي على المدى الطويل إلى حدوث خلل في التوازن الإلكتروليتي بالجسم، والذي يمكن الاستدلال عليه مثلاً من خلال الشعور المستمر بالتعب والهزال وضعف التركيز وتراجع القدرة على بذل المجهود وجفاف الجلد.

وتابعت خبيرة التغذية الألمانية أنه يمكن حماية الجسم من السموم من الأساس من خلال الإقلاع عن التدخين والمشروبات الكحولية والإقلال من الأغذية المحتوية على نسبة عالية من المعادن الثقيلة مثل الأحشاء وسمك التونة وسمك أبوسيف؛ إذ يسهم ذلك في تخفيف العبء الواقع على الكبد والكلى المنوط بهما محاربة السموم في الجسم.

كما يجب عدم تناول الخبز المحروق؛ لاحتوائه على مادة «الأكريلاميد» المسرطنة.