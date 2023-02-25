عشاء على الطراز البدوي في «الفلج»

أعلن مطعم الفلج الشهير والمميز بالطراز البدوي عن افتتاح أبوابه من جديد تحت اسم مطعم الفلج بإدارة دينا مكي في قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا، وذلك بعد أن قامت خبيرة الطعام العربية دينا مكي بإعادة تصميم المطعم وسط إطلالات على الكثبان الرملية المدهشة.

ويمزج المطعم بين الأجواء التقليدية والعصرية، مع ردهة جديدة تضم قائمة طعام للمشاركة حسب الطلب، بالإضافة إلى بوفيه فاخر يقدم أشهى الأطباق العربية بإلهام من طبيعة الصحراء المتجددة. وتكتمل الأجواء مع الديكورات المذهلة والأواني الفخارية المميزة إلى جانب تجربة الطعام ضمن أجواء المطعم التي تحافظ على التقاليد القديمة مع لمسات عصرية جريئة.

وتضم قائمة الوجبات الرئيسة الحاليّة في مطعم الفلج الجديد بإدارة دينا مكي مأكولات غنية بالبروتين مثل لحم العجل المتبل والمشوي لمدة 24 ساعة على الطريقة العمانية، وأسياخ لحم الماعز المشوي على الطريقة الإفريقية مع التمر الهندي الطري وشراب البرتقال الصيني، وأفخاذ الدجاج المتبلة بصلصة المعبوج، والزعفران مع اللبن، بالإضافة إلى العديد من المأكولات البحرية الشهية مثل سمك القاروس المشوي مع البهارات الخاصة ومرق جوز الهند مع الليمون والكركم إلى جانب الفلفل الأخضر.

وتضم قائمة الحلويات العديد من الخيارات المميزة مثل كنافة التشيزكيك الشهية مع النكهة الحلوة للكركديه والكمثرى المسلوقة.