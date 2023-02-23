تصاميم مبهجة من أوكرانيا في «أسبوع لندن للموضة»

لم يتمكنوا من تقديم ما أنتجته قرائحهم في وطنهم أوكرانيا الذي مزقته الحرب، ولذا شعر ثلاثة من مصممي الأزياء الأوكرانيين بالسعادة بسبب مشاركتهم في «أسبوع لندن للموضة»، لتظهر أمس تصاميمهم المبهجة والزاهية الألوان على منصّة عرض الأزياء.

وفي العرض الأول ضمن العروض المتتالية للمصممين الثلاثة، عرضت دار الأزياء الأوكرانية «كسينيا شنايدر» مجموعة من تشكيلتها الصديقة للبيئة، مزجت بين سراويل جينز وسترات بيضاء وبدلات من قطع نسيح متباينة الألوان.

وقالت المصممة كسينيا شنايدر، لـ«رويترز»: «الظروف غريبة للغاية.. أريد فقط الهروب من الواقع.. أريد فقط أن أكون سبباً في جلب السعادة وأي شيء جميل».

وأضافت أن «إدارة العلامة التجارية التي تشاركها مع زوجها أنطون كانت صعبة مع الحرب الروسية لأوكرانيا التي بدأت قبل عام تقريباً».

وتابعت: «حين كنا نعمل على هذه المجموعة، كان هناك انقطاع مستمر للتيار الكهربائي. ولذا تعيّن علينا شراء مولد ضخم والتحكم في مواعيد استخدام الكهرباء. وكان الأمر شاقاً بالفعل».

وشاركت دار الأزياء الأوكرانية «باسكال» في العرض الأول أيضاً، إذ عرضت مجموعة من أزيائها الأنيقة، التي تضمنت فساتين ناعمة زرقاء وسوداء وبيضاء بقصات على شكل الفراشة.

وقالت مصممة الأزياء جولي باسكال: «لقد مثلنا بلدنا في لندن تمثيلاً استثنائياً وقوياً».

وثالث العلامات التجارية الأوكرانية التي شاركت في العرض هي «فرولوف».

وقال المصمم إيفان فرولوف: «إنه استوحى تشكيلته من الأغاني الأوكرانية بأزياء تضمنت سترات يدوية الحياكة».

وأضاف: «أريد فقط أن أعبّر عن بالغ تقديري لأسبوع لندن للموضة ومجلس الأزياء البريطاني»، لأن الدعم كان حيوياً لاستمرارهم في مجال عملهم.

وفي نهاية العرض، ظهر المصممون سوياً على المسرح وهم يحملون العلم الأوكراني وعليه شعار منصّة جمع التمويل «يونايتد24»، التي دشنها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وسيعرض المصممون الأوكرانيون ابتكاراتهم أيضاً في برلين وكوبنهاغن، في إطار مساعيهم لإبراز مواهبهم والترويج لأعمالهم.