«تيفاني».. 3 نظارات مستوحاة من الأحجار الكريمة

أعلنت «Tiffany & Co» عن إطلاق تصاميم جديدة للنظارات الشمسية والطبية. وتستمد المجموعة الجديدة الإلهام من الماسات الأسطورية والأحجار الكريمة الملونة لعلامة «Tiffany»، مع تصاميم نظارات تتمتع بعدسات مزوّدة بحواف «مسطحة الأوجه»، وأشكال تستحضر شكل الوسادة والتصاميم الدائرية الرائعة والبراقة.

تتسم مجموعة الألوان بالحيوية والعصرية، وتضم الدرجات الثمينة والألوان الرقيقة للأحجار الكريمة. تتزيّن الموديلات المعروضة في المجموعة بتفاصيل نهايات الأذرع الأيقونية الجديدة، ما يضفي لمسة نهائية من الإلهام التراثي والتصميم المستقبلي:

TF3089 (نظارة شمسية)

يتمتع هذا الموديل بعدسات مسطحة الأوجه على شكل وسادة، في إشارة مرحة لتراث «Tiffany» المتعلق بالأحجار الكريمة. يتوافر هذا الموديل ذو التصميم الجريء والجذاب في آنٍ معاً بألوان عصرية، مثل اللون الذهبي الشاحب مع عدسات باللون البني الداكن وباللون الذهبي الشاحب مع عدسات باللون البني الفاتح.

TF3090 (نظارة شمسية)

يُعدّ هذا الموديل بمثابة احتفال بتراث الدار، حيث تتمتع هذه النظارة الشمسية الحصرية بعدسات مسطحة الأوجه بأشكال تستحضر قطع الأحجار الكريمة الرائعة. تتميز مجموعة الألوان بالحيوية والمعاصرة.

TF3091 (نظارة شمسية)

تتسم هذه النظارة الشمسية الشبابية بالأناقة والثراء، كما تتميز بشكلها الدائري المبهج وعدساتها متعددة الأوجه، التي تستحضر التصميم الحصري للماسات. تتوافر مجموعة الألوان الحديثة بدرجات حيوية وعصرية: باللون الذهبي الشاحب مع عدسات باللون البني الداكن أو باللون البنفسجي الداكن، وباللون الفضي مع عدسات باللون الأزرق السماوي الفاتح.