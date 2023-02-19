6 نصائح للحفاظ على جسمك بعد عمليات التجميل

لاشك أن عمليات التجميل أصبحت بمثابة حل سريع للحصول على الجسم المثالي والمظهر المرغوب، لكن قد يخطئ البعض ويعتقد أن عمليات التجميل هي الحل السحري الذي لا يحتاج إلى أي جهد أو عناية من المرضى بعد العملية.

وبحسب دكتور ماهر الأحدب، اختصاصي جراحة التجميل في «مركز ميد آرت دبي - الجميرا»، فإنه رغم أن عمليات التجميل تجعلنا نتخلص من الدهون العنيدة بشكل سريع ونغيّر ملامح الوجه للأجمل خلال ساعات، فإنه يجب اتباع تعليمات محددة لضمان التعافي خلال فترة النقاهة، والمحافظة أيضاً على النتيجة لأطول فترة ممكنة:

1- أخذ العلاجات والأدوية

بعد كل عملية سيقوم الطبيب بوصف أدوية معينة، مثل المسكنات والمضادات الحيوية وغيرها، للمحافظة على سلامة المريض بعد العملية، ولاجتياز فترة النقاهة والتعافي بأكبر قدر من الارتياح، فعدم الالتزام بهذه العلاجات قد يسبب مضاعفات تؤثر سلباً على صحة المريض.

2- اتباع تعليمات الطبيب

بعض العمليات تستدعي تغيير الضمادات على الجروح بسكل روتيني، وبعض العمليات الأخرى تتطلب من المريض عدم النوم على الظهر، أو تفادي التمارين الرياضية فترة معينة، واتباع هذه التعليمات يسهم بشكل كبير في الحصول على أفضل النتائج.

3- العناية بالندوب

يقوم جراح التجميل بوصف مراهم وكريمات معينة أو لصقات السيليكون لتحسين الندبات، وفي بعض الأحيان يمكن إجراء جلسات من الليزر.

4- تدليك مكان العملية

ينصح المريض بتدليك المنطقة الخاضعة للجراحة بعد مرور 10 أيام تقريباً من العملية، لتخفيف التورمات والتليفات والحصول على أجمل النتائج.

5- نظام غذائي معتدل

-الأغذية الصحية والمعتدلة من حيث السعرات الحرارية ضرورية جداً للمحافظة على جمال المنطقة التي خضعت لعملية التجميل، ولضمان عدم عودة الدهون.

6- التواصل مع الطبيب

حين يتعرض المريض لمستجدات بعد العملية، ينصح بالتواصل مع الجراح الذي قام بالعملية للحصول على التوجيهات والنصائح الدقيقة.

• عمليات التجميل تجعلنا نتخلص من الدهون العنيدة بشكل سريع ونغيّر ملامح الوجه للأجمل خلال ساعات، إلا أنه يجب اتباع تعليمات محددة لضمان التعافي.