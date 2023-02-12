«مالون سولييه».. أحذية وحقائب احتفالاً بـ «الفلانتاين»

مع اقتراب موعد الاحتفال ب«الفلانتاين»، تقدّم علامة مالون سولييه مجموعةً جديدةً من الأكسسوارات والأحذية والحقائب لتمنح عاشقات الموضة فرصة التألّق بإطلالةٍ أنيقة وراقية.

وتجمع القائمة بعضاً من الخيارات المثالية للمناسبة، والتي تتنوع بين أحذية الكعب العالي بلونها الوردي والحقائب المشرقة بتدرجات الأحمر.

ويشكل اللون الأحمر التقليدي خياراً مثالياً للتألق في عيد الحب، فيقدم أحذية يوكو 90-2 بالكعب العالي المميزة بتصميمها المفتوح بالكامل من الأمام. وتكتمل جاذبية الإطلالة مع أحذية مورجان 85-1 الشفافة المزينة بالتفاصيل الحمراء لتجمع بين اللمسة الكلاسيكية والعصرية وتقدم إطلالة جريئة.

وتتعزز الإطلالة الاحتفالية بلمسة خاصة تمنحها مجموعة الحقائب المختارة من تشكيلة مالون سولييه للعطلات، ولاسيّما حقيبة ذا إنغريد من الجلد الأحمر، التي تضفي مزيداً من الإشراق على هذه المناسبة بفضل لونها الجذاب. وحقيبة يد ذا فيفين من الساتان اللامع بتدرجات الفوشيا التي تضفي لمسات من الأناقة البسيطة والجاذبية العصرية، وترتقي بالإطلالة بفضل تفاصيلها الموشّحة بتدرجات الوردي.