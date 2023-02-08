قصور الغدة الدرقية أثناء الحمل.. مخاطره جسيمة

ينطوي قصور الغدة الدرقية أثناء الحمل على العديد من المخاطر الجسيمة، إذ إنه يرفع خطر حدوث إجهاض أو حدوث ولادة مبتسرة من ناحية، كما أنه يهدد الجنين بأضرار جسدية وعقلية من ناحية أخرى، حسب أطباء في المركز الألماني للغدة الدرقية.

وأوضح الأطباء أن أعراض الإصابة بقصور الغدة الدرقية، تتمثل في تراجع القدرة على بذل المجهود، وقلة التركيز، والتعب الدائم، وزيادة الحساسية للبرد، وحكة الجلد، وتساقط الشعر، وزيادة الوزن وتورم الأطراف، إضافة إلى المزاج الاكتئابي.

وشدّدوا على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، إذ يتم علاج قصور الغدة الدرقية عند الأم بواسطة أقراص (إل-ثيروكسين).

• تراجع القدرة على بذل المجهود، وقلة التركيز، والتعب الدائم، من أبرز الأعراض.