أعراض تُنذر بإصابة طفلك بفيروس ينتشر خلال الشتاء

أفادت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين بأن «النوروفيروس» هو فيروس شديد العدوى ينتشر خلال فصل الشتاء في أماكن التجمعات كالمدارس ورياض الأطفال، ويهاجم الأطفال بصفة خاصة.

وأوضحت أن «النوروفيروس» يهاجم الجهاز الهضمي للطفل؛ إذ تتمثل أعراض الإصابة به في الغثيان والقيء الغزير والإسهال المائي الشديد وآلام وتقلصات البطن، بالإضافة إلى الحمى والصداع وآلام الأطراف.

وأشارت الرابطة إلى أن القيء والإسهال يتسببان في فقدان الجسم للسوائل، ما يرفع خطر إصابة الطفل بالجفاف، الذي قد يشكل خطراً على حياته.

ويمكن الاستدلال على إصابة الطفل بالجفاف من خلال ملاحظة بعض الأعراض، مثل اللامبالاة والعطش الشديد وجفاف الأغشية المخاطية، وعدم التبول أو قلة التبول واللون الأصفر الداكن للبول، وفقدان الوزن السريع.