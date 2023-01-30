تحذير للنساء: أحمر الشفاه المحتوي على هذه المواد.. خطر

حذرت مجلة «أوكو تست» الألمانية المعنية باختبار السلع والمنتجات من احتواء بعض منتجات أحمر الشفاه على مواد ضارة مثل ثاني أكسيد التيتانيوم، موضحة أن هذه المادة الصبغية قد تلحق ضرراً بالمادة الوراثية.

وأضافت أن بعض منتجات أحمر الشفاه تحتوي أيضاً على عامل تلوين أصفر برتقالي S، والذي يُشتبه في أنه يسبب تفاعلات حساسية مثل الربو أو التهاب الجلد العصبي لدى الأشخاص الذين تعرضوا له بالفعل.

كما تحتوي بعض المنتجات على مادة «التارترازين»، التي يمكن أن تسبب تهيج الجلد لدى اللواتي لديهن حساسية.

وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي بعض منتجات أحمر الشفاه على مكونات بترولية مثل الهيدروكربونات الزيتية المعدنية العطرية (MOAH)، التي يُشتبه في كونها مسرطنة.