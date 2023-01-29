«غوتشي» تستعين بخبرات «ساباتو» الإبداعية

عيّنت دار أزياء غوتشي، ساباتو دي سارنو مديراً إبداعياً في إحدى أكبر العلامات الخاصة بشركة كيرينج، ليشغل دوراً مهماً في عالم الأزياء، بعد مغادرة النجم مصمم الأزياء أليساندرو ميشيل في أواخر 2022، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت شركة كيرينج، ومقرها باريس، في بيان أمس، إن دي سارنو سيبدأ دوره الجديد حالما ينتهي من التزاماته بوصفه مدير أزياء في قسم ملابس الرجال والنساء الجاهزة في «فالينتينو». وسيعرض أولى مجموعاته في غوتشي في أسبوع الموضة في ميلانو بسبتمبر المقبل.