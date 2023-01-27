في أحدث ظهور.. جورج وسوف برفقة تركي آل الشيخ في السعودية

في أول ظهور له، بعد وفاة ابنه وديع، ظهر الفنان السوري جورج وسوف في مقطع فيديو برفقة رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ.

مع ابو وديع الغالي ❤️ pic.twitter.com/xSr66309gP — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 26, 2023



ونشر آل الشيخ عبر حسابه على منصة “تويتر” المقطع الذي ظهر فيه أثناء استقباله الفنان السوري وعلق عليه بالقول “مع أبو وديع الغالي”.



وفي تدوينة أخرى، نشر آل الشيخ صوراً تجمعه مع الفنان السوري.



وفي وقت سابق، أعلن وسوف أنه بصدد طرح أغنية جديدة لابنه وديع، الذي غيبه الموت مطلع هذا العام، مؤكداً أنه لن يعتزل الفن وسيعاود العمل مع نهاية شهر فبراير، وأنه يقدر وقوف معجبيه ومحبيه في المحنة التي تعرض لها أخيراً بفقدان نجله وديع.