موضة الأحذية النسائية.. البوت يستحضر روح بداية الألفينات

يتربّع البوت ذو الكعب المخروطي (Wedge Boots) على عرش موضة الأحذية النسائية هذا الشتاء ليستحضر روح بداية الألفينات.

وأوردت مجلة Instyle المعنية بالموضة والجمال بأن البوت ذا الكعب المخروطي يمتاز بأنه يمنح المرأة إحساساً بالراحة والاستقرار أثناء المشي، كما يضفي لمسة جاذبية على المظهر من خلال شكله المتفرد.

ويأتي الكعب المخروطي هذا الموسم بحجم أقل ضخامة ليزيّن بوت الكاحل، والبوت الذي يصل طوله إلى الركبة، وكذلك بوت فوق الركبة.

وأشارت المجلة إلى أنه يمكن تنسيق البوت ذي الكعب المخروطي مع فستان تريكو طويل أو سروال جلدي أو سروال جينز ذي قصة ضيقة.

كما يمكن تنسيق البوت، الذي يصل طوله إلى الركبة، وكذلك بوت فوق الركبة مع ليجن أنيق ومعطف أكبر من المقاس.