لا تهمل آلام الظهر.. لهذه الأسباب

أرجعت حركة «الظهر الصحي» آلام الظهر إلى أسباب عدة؛ أبرزها الشد العضلي الناجم عن الحركات الخاطئة، أو وضعيات الجسم الخاطئة، أو حمل الأغراض الثقيلة بشكل خاطئ.

وأضافت أن سبب آلام الظهر قد يكمن أيضاً في المغص المراري، والذي يحدث عندما تسد حصاة المرارة مخرج المرارة. وفي هذه الحالة يشعر المريض بآلام شديدة في الجزء العلوي من البطن، والتي تمتد إلى الظهر والكتف، بالإضافة إلى الغثيان والقيء.

وقد تنذر آلام الظهر أيضاً بأزمة قلبية تهدد الحياة، وحينئذ تكون آلام الظهر مصحوبة بآلام في القفص الصدري أو آلام خلف عظمة القص. وفي هذه الحالة يجب استدعاء الإسعاف على الفور للخضوع للرعاية الطبية في الوقت المناسب.