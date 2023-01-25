الإفراط في تناول الملح يهدّد القلب.. والمخ أيضاً

حذّر مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية، من أن الإفراط في تناول الملح يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والذي بدوره يهدّد صحة القلب والأوعية الدموية والمخ، إذ إنه يمهد الطريق للإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية. وأضاف أن الإفراط في تناول الملح يؤذي الكلى أيضاً، كما أنه يرفع خطر الإصابة بسرطان المعدة. وإلى جانب ارتفاع ضغط الدم تشمل الأعراض الدالة على الإفراط في تناول الملح احتباس السوائل في الجسم، وكثرة الإصابة بالعدوى بسبب ضعف المناعة.

ولتجنب المخاطر الصحية الجسيمة، ينبغي ألا تزيد الجرعة اليومية للملح عن خمسة غرامات، وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية. ولهذا الغرض ينبغي الإقلال من الوجبات الجاهزة والأجبان والنقانق والوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطس.

• إلى جانب ارتفاع الضغط، تشمل الأعراض الدالة على الإفراط في الملح احتباس السوائل في الجسم، وكثرة الإصابة بالعدوى.